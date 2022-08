தங்க மாட்டில் பால் கறந்து குடிக்கிறார் அமைச்சர் நாசர்.. அதான் இது தெரியல போல - அண்ணாமலை சாடல்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அமைச்சர் நாசர் தங்க மாட்டில் பால் கறந்து குடித்துக்கொண்டு இருப்பதால்தான் என்னைப் போன்ற சாமானியர்கள் ஆவின் பால் வாங்குவார்களா இல்லையா என்று கூட அவருக்குத் தெரியவில்லை என விமர்சித்துள்ளார் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை.

கடந்த சில நாட்களாக ஆவின் பால் தொடர்பான சர்ச்சைகள் நிலவி வரும் நிலையில், பால்வளத்துறை அமைச்சர் நாசரின் தொகுதியான ஆவடியில் இன்று நடைபெற்ற பேரணியில் கலந்துகொண்டார் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை.

அப்போது பேசிய அண்ணாமலை, தன் மீது பல்வேறு ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் உள்ள நிலையில் பதவியில் நீடிப்பது குறித்து அமைச்சர் நாசர் தான் முடிவு எடுக்க வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

BJP state president Annamalai has criticized Minister Nasser saying that he does not even know whether common people like me will buy cow's milk because he is drinking milk from a golden cow.