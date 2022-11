சென்னையில் 98% இயல்பு நிலை திரும்பியது! இன்னும் மழை வந்தாலும் சமாளிப்போம்! அமைச்சர் சேகர் பாபு உறுதி

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னையில் 98 சதவீதம் இயல்பு நிலை திரும்பி விட்டது எனவும் மீண்டும் மழை வந்தாலும் சமாளிக்க தயாராக இருப்பதாக தமிழக இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர் பாபு கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில் தலைநகரான சென்னையில் கிண்டி, சைதாப்பேட்டை, நுங்கம்பாக்கம், கோடம்பாக்கம், வடபழனி, கோயம்பேடு, அசோக் நகர், ஈக்காட்டுத்தாங்கல் ஆகிய இடங்களில் கனமழை வெளுத்து வாங்கியது.

இதன் காரணமாக பொதுமக்கள், வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதி அடைந்தனர். கனமழை காரணமாக சாலைகளில் ஆங்காங்கே மழை நீர் தேங்கி காட்சியளித்தது. பல இடங்களில் போக்குவரத்து ஸ்தம்பித்த நிலையில், சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் மழை நீரை வெளியேற்றும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

English summary

Tamil Nadu Hindu Religious Charities Minister Shekhar Babu has said that 98 percent of Chennai has returned to normalcy and is ready to deal with it even if it rains again.