ஓய்வு பெற்ற நிபுணர்களை அழைக்கிறார்.. ஆக்ஸிஜன் உற்பத்தி செய்ய ரெண்டே கேள்வி வைக்கும் தங்கம் தென்னரசு

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: தமிழகத்தில் உள்ள தொழிற்சாலைகளுக்கு செல்லும் தொழில்துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு ஓய்வு பெற்ற நிபுணர்களை அழைத்து இரு கேள்விகளை கேட்கிறார்கள். இதிலிருந்து ஆக்ஸிஜன் உற்பத்தி செய்து மக்களின் உயிரை காக்க திமுக அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.

திமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்பதற்கு முன்னரே கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவதில் ஸ்டாலின் முழு வீச்சில் பணியாற்றினார். பின்னர் அவர் முதல்வராக பொறுப்பேற்ற 7 நாட்களில் நிறைய மாற்றங்களை செய்துள்ளார்.

செவ்வாய்கிரகத்தில் சீனாவின் தியான்வென்-1 விண்கலம் வெற்றிகரமாக தரையிறங்கியது!

திமுக எம்எல்ஏக்களுக்கு அமைச்சர் பதவியையும் பார்த்து பார்த்து கொடுத்துள்ளார். தமிழகத்தில் இருக்கும் பிரச்சினைகளை சமாளிக்க யார் சரியான ஆள் என அலசி ஆராய்ந்து துறையை ஒதுக்கியுள்ளார்.

English summary

Thangam Thennarasu is going to closed industries and check whether Oxygen can be produced here or not?