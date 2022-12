உதயநிதி ஸ்டாலின் வழிகாட்டுகிறார்! சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் வெள்ளக்கோவில் சாமிநாதன் பெருமிதம்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் வழிகாட்டுதலோடு செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை செயல்பட்டு வருவதாக அந்த துறையின் அமைச்சர் வெள்ளக்கோவில் சாமிநாதன் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆண்டுதோறும் சென்னையில் நடைபெறும் சர்வதேச திரைப்பட விழாவுக்கு தமிழக அரசின் ஆதரவு தொடரும் என அவர் உறுதியளித்துள்ளார்

அமைச்சரவை மாற்றத்தின் போது வெள்ளக்கோவில் சாமிநாதனுக்கு வேறு இலாகா வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Minister Vellakovil Saminathan said with pride that the news and publicity department is working under the guidance of Minister Udhayanithi Stalin.