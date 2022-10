அலட்சியம் வேண்டாம்..தூசுக்கு கூட இடம் தரக்கூடாது.. கண்டிப்பான கடிதம் எழுதிய முதல்வர் ஸ்டாலின்

Chennai

சென்னை: எக்காரணம் கொண்டும் சொல்லிலும் செயலிலும் அலட்சியமான போக்கு வேண்டாம். இரண்டையும் கவனத்துடன் கையாளுங்கள் என்று அமைச்சர்கள், திமுக நிர்வாகிகளுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். நம்மிடமிருந்து வெளிப்படும் சொற்கள், அதனை வெளிப்படுத்தும் உடல்மொழி, நம்மை நாடி வரும் மக்களை அணுகும் முறை என அனைத்திலும் கவனமுடனும் பொறுப்புடனும் கண்ணியம் துளியும் குறைந்து விடாமல் செயலாற்றுங்கள் என்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் திமுக தொணடர்களுக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில், கடைக்கோடி மனிதர்களுக்கும், கடைசி குக்கிராமத்திற்கும் அரசின் திட்டங்கள் சிந்தாமல் சிதறாமல் சென்று சேர வேண்டும் என்கிற சிந்தையுடனும் முனைப்புடனும் முழுமையான அர்ப்பணிப்புடனும் உங்களில் ஒருவனான என் தலைமையிலான நமது அரசு ஒவ்வொரு நொடியும் செயல்பட்டு வருகிறது.

இதற்கு எப்படியாவது ஊறு விளைவித்திட வேண்டும் என நினைப்போரை சரியாக அடையாளம் கண்டு நாம் எச்சரிக்கையுடனும் கவனத்துடனும் செயலாற்றிட வேண்டும்.

திமுக தலைவர் பதவிக்கு அக்.7ல் மு.க ஸ்டாலின் வேட்புமனு தாக்கல்..ஒருமனதான ஆதரவை கேட்டு கடிதம்

