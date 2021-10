திமுகவிலிருந்து கடலூர் எம்.பி. ரமேஷ் நீக்கம்? கொலை வழக்கு பதிவான நிலையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆலோசனை

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: கடலூர் திமுக எம்.பி ரமேஷ்க்கு சொந்தமான முந்திரி ஆலையில் ஊழியர் கொல்லப்பட்ட விவகாரத்தில் எம்.பி. ரமேஷ் மீது வழக்கு பதியப்பட்ட நிலையில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், கட்சியின் மூத்த நிர்வாகிகளுடன் அவசர ஆலோசனை நடத்தினார்.

டிஆர் பாலு, அமைச்சர் எம்ஆர்கே.பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்டோர் இந்த ஆலோசனையில் பங்கேற்றனர்.

கடலூர் மாவட்டம் பணிக்கன்குப்பத்தில் உள்ள, திமுக எம்.பி. டி.ஆர்.வி.எஸ். ரமேசுக்கு சொந்தமான காயத்ரி முந்திரி ஆலையில், பணியாற்றியவர் பண்ருட்டி வட்டம், மேல்மாம்பட்டு கிராமத்தை சேர்ந்த கோவிந்தராசு.

முந்திரி தொழிற்சாலை ஊழியர் அடித்துக் கொலை: கடலூர் திமுக எம்பி ரமேஷ் மீது சிபிசிஐடி வழக்குப்பதிவு

English summary

Case rigister in connection with the murder of an employee at a cashew factory owned by Cuddalore DMK MP Ramesh. Following the filing of the case against Ramesh, Chief Minister MK Stalin held urgent consultations with senior party executives.