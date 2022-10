திமுக தலைவர் தேர்தல்..மு.க.ஸ்டாலின் இன்று மனு தாக்கல்..பரபர அறிவாலயம்..குவியும் நிர்வாகிகள்

Chennai

சென்னை: திமுக தலைவர் பதவிக்கான தேர்தலுக்காக, முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய உள்ளார். தொண்டர்களும் நிர்வாகிகளும் குவிந்து வருவதால் திமுக தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயம் பரபரப்பாக காணப்படுகிறது.

திமுகவில் 15வது உட்கட்சி தேர்தல் நடந்து வருகிறது. இதன்படி பேரூராட்சி, நகராட்சி பதவிக்கான நிர்வாகிகள் மற்றும் மாவட்ட செயலாளர்கள் தேர்வு நிறைவடைந்தது. தொடர்ந்து உயர் நிலையில் உள்ள தலைவர், பொதுச்செயலாளர், பொருளாளர், தணிக்கை குழு உறுப்பினர்கள் ஆகியோருக்கான தேர்தல் வரும் 9ஆம் தேதி பொதுக்குழு கூட்டத்தில் நடைபெறும் என திமுக தலைமை அறிவித்தது.

இப்பொறுப்புகளுக்கு போட்டியிடுவோர் ரூ.50 ஆயிரம் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். இவர்களை தலைமை செயற்குழு உறுப்பினர்கள் உட்பட பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் 5 பேர் முன்மொழிய வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Chief Minister MK Stalin is going to file his nomination today for the election of DMK president. DMK head office Anna Arivalayam is bustling with volunteers and administrators.