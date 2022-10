ஐஐடியில் ‛‛அவா’’ விடமாட்டார்.. அரசியலுக்காக இந்தியை திணிக்கும் மோடி-அமித்ஷா.. விளாசிய தயாநிதி மாறன்

Chennai

சென்னை: ஐஐடியில் இந்தி மொழி கொண்டு வர ‛‛அவா'' விடமாட்டார். குஜராத்தியை தாய்மொழியாக கொண்ட மோடி-அமித்ஷா நாட்டை ஆள்வதற்காகவும், அரசியலுக்காகவும் இந்தியை திணிக்க பார்க்கிறார்கள் என திமுக எம்பி தயாநிதி மாறன் கடுமையாக விமர்சித்தார்.

மத்திய உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா தலைமையிலான அலுவல் மொழிக்கான நாடாளுமன்றக் குழு, மத்திய பல்கலைக்கழகங்கள் உள்பட அனைத்து தொழில்நுட்ப மற்றும் தொழில்நுட்பம் அல்லாத கல்வி நிறுவனங்களிலும் பயிற்று மொழி கட்டாயமாக இந்தியாக இருக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைத்துள்ளது.

மேலும் ஒரே பொது நுழைவு தேர்வு கொண்டு வரவும் மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்கும் தற்போது கடும் எதிர்ப்பு எழுந்துள்ளது. முதல்வர் ஸ்டாலின் உள்பட திமுகவின் கூட்டணி கட்சிகள் கடுமையாக எதிர்த்துள்ளன.

