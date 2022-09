ரெட்டி சிக்னல்..அண்ணாமலை காலில் விழுந்த மாணவியின் மார்க் -சீட் எப்படி கிடைக்கும்?விளாசிய திமுக எம்பி

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: அண்ணாமலை காலில் விழுந்த மாணவி நீட் தேர்வில் 104 மதிப்பெண் மட்டுமே பெற்றுள்ள நிலையில் அவர் மருத்துவம் படித்து முடிக்க ரூ.1 கோடி வரை செலவாகும் என திமுக எம்.பி செந்தில்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை: நீட் தேர்வு முடிவுகள் நேற்று வெளியான நிலையில் நீட் தேர்வுகளுக்கான கட் ஆஃப் மதிப்பெண்கள் குறைக்கப்பட்டு இருக்கின்றன.

மருத்துவப் படிப்புகளுக்கு 12 ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் மாணவர் சேர்க்கை நடைபெற்று வந்த நிலையில், மத்தியில் ஆட்சிக்கு வந்த பாஜக நீட் என்ற நுழைவுத்தேர்வை அறிமுகம் செய்தது.

இதற்கு தொடக்கத்திலிருந்தே தமிழக அரசியல் கட்சிகளும் மாணவர்களும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். தமிழ்நாட்டில் இதனால் அனிதா தொடங்கி பல மாணவர்கள் இன்னுயிரை இழந்துள்ளனர்.

English summary

MP Senthilkumar says the girl who fell at BJP State president Annamalai foots got 104 mark in Neet examination shout spend upto Rs.1 crore for studies. He tweeted that, "Only way for MBBS seat for score of 104/720 is to get a paid seat in a pct medical college. The fee per annum is 16-20 lakhs. Which is 80 L to 1 crore to finish your Course. Add books/hostel fees. To top it all you have to pay income tax of 40%. Will see if BJP foots the bill."