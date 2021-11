முதல்வர் ஸ்டாலினை சந்தித்து ஆசி பெற்ற திமுக எம்பி வில்சனின் மகன்.. என்ன விஷயம் தெரியுமா?

Chennai

சென்னை: சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசின் கூடுதல் வழக்கறிஞராக நியமனம் செய்யப்பட்ட ரிச்சர்ட்சன் வில்சன் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார். இவர் திமுக மாநிலங்களவை எம்பி பி. வில்சனின் மகனாவார்.

தமிழகத்தின் முன்னாள் கூடுதல் அரசு தலைமை வழக்கறிஞராக இருந்தவர் பி வில்சன். இவர் கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் மாநிலங்களவைக்கு திமுகவால் தேர்வு செய்யப்பட்டு அனுப்பப்பட்டுள்ளார்.

இவர் தமிழக அரசின் சார்பாக பல முக்கிய வழக்குகளில் வாதிட்டுள்ளார். சமச்சீர் கல்வி, ஓமந்தூரார் பல்நோக்கு மருத்துவமனை, அண்ணா நூற்றாண்டு நினைவு நூலகம் உள்ளிட்ட வழக்குகளில் திமுக சார்பில் வாதாடியவர்.

DMK MP P Wilson in his twitter says that My son Richardson Wilson thanked and got wishes from our Hon’ble Chief Minister of Tamilnadu Stalin for being appointed as Additional Government Pleader of Madras High Court.