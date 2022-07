போஸ்டரெல்லாம் வேஸ்ட்டா? முக்குலத்தோரை மேடையேற்றிய இபிஎஸ்! ஓபிஎஸ்க்கு பொதுக்குழுவில் கொடுத்த ஷாக்..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் முக்குலத்தோர் சமுதாயத்தின் முக்கிய நிர்வாகிகளாக அறியப்பட்ட கேபி முனுசாமி, ஓ.எஸ்.மணியன், நத்தம் விஸ்வநாதன், ஆர்பி உதயகுமார் ஆகியோர் ஓபிஎஸஸ்க்கு தீவிர எதிர்ப்பாக பேசிய நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக ஓபிஎஸ்-க்கு ஆதரவாக முக்குலத்தோர் சமுதாயம் இருக்கிறது என்ற பிம்பம் உடைக்கப்பட்டுள்ளதாக கருதுகின்றனர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆதரவாளர்கள்.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் நேற்று அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் கடந்த 23ஆம் தேதி சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் திடீரென கூட்டத்தில் இருந்து பாதியிலேயே கிளம்பிச் சென்றார்.

அடுத்த 4 மாதங்களில் தேர்தல்! அதிமுக பொதுச்செயலாளர் பதவிக்கு போட்டியிட தகுதிகள் என்னென்ன? முழு தகவல்

அவர் செல்லும் போது, அவருடைய வாகனத்தை பஞ்சர் ஆகிய சிலர், அவரைத் தாக்க முயன்றதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், ஓபிஎஸ் மீது தண்ணீர் பாட்டில்களை வீசியதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

English summary

Edappadi Palanichami's supporters feel that the image of the mukkulathor community in support of OPS has been broken in the past few days.. when KP Munuswamy, OS Maniyan, Natham Viswanathan and RB Udayakumar, who are known as the main administrators of the trinity community, spoke strongly against OPS in the AIADMK general committee meeting.