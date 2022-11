சசிகலாவின் காலை பிடித்த எடப்பாடி! இபிஎஸ் இதயம் ஏன் 'பச்சக் பச்சக்’ எனத் துடித்தது? விளாசிய திமுக!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியிடம் திமுக ஆட்சி குறித்து அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளரும் தமிழக எதிர்கட்சி தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி புகார் அளித்துள்ள நிலையில், பழனிசாமிக்கு யார் மீதும் குற்றம் சொல்ல அருகதை இல்லை என திமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ நாளேடான முரசொலியில் கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதில்," தி.மு.க. ஆட்சி மீது புகார் கொடுக்கிறாராம் பழனிசாமி. எந்த பழனிசாமி? தான் ஒரு உதவாக்கரை என்பதை நான்காண்டு காலம் ஆண்டு காட்டிய அதே பழனிசாமிதான்! யாரிடம் மனுக் கொடுக்கிறார்? அதே ஆளுநரிடம்தான்!

தமிழை - தமிழகத்தை - திராவிடத்தை - திருக்குறளைத் தினம் உள்நோக்கம் கற்பித்துப் பேசி வரும் ஆளுநரிடம் மனுக் கொடுக்கிறார் பழனிசாமி. பழனிசாமிக்குத்தான் எந்தக் கொள்கையும் கிடையாதே! காலைப் பிடிப்பதும் காலை வாருவதும்தான் பழனிசாமியின் இரட்டைக் கொள்கைகள்.

