இதுவே இந்தியா.. பாஜகவின் இந்தி பெயர்களை எதிர்க்கிறோம்! தமிழை விட மாட்டோம் -நெத்தியடி கொடுத்த முரசொலி

சென்னை: பா.ஜ.க. அரசு ஒன்றிய அரசுக்கு சூட்டி வரும் இந்திப் பெயர்களையும் கடுமையாக எதிர்க்கிறோம் என்று தெரிவித்து உள்ள திமுக அதிகாரப்பூர்வ நாளிதழான முரசொலி, இந்தியா என்பது பல்வேறு தேசிய இனங்கள் இணைந்து வாழும் நாடு என்றும், இங்கு ஆட்சிமொழியாக, அலுவல் மொழியாக, அதிகார மொழியாக ஒற்றை மொழி எப்போதும் இருக்க முடியாது என்றும் தெரிவித்துள்ளது.

அந்த தலையங்கத்தில் குறிப்பிட்டு இருப்பதாவது, "தமிழ்நாட்டை ஒரு பூந்தோட்டம் என்றார் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள். இதை வெறும் அழகியலுக்காக அவர் அப்படிச் சொல்லவில்லை. எதற்காக பூந்தோட்டம் என்கிறேன் என்பதை தலைவர் கலைஞர் அவர்களே விளக்கினார்கள்.

"தமிழ்நாடு என்ற பூந்தோட்டத்தில் சிலப்பதிகார ரோஜாவும், சீவகசிந்தாமணி என்ற செண்பகமும், குண்டலகேசிப் பூங்கொத்தும் மணி மேகலை என்ற மல்லிகையும்அகம் புறமென்ற அன்றலர்ந்த முல்லைகளும், மணம் பரப்பிடக் காண்கிறோம். மலர்களின் மணத்தை மொண்டு, தருகின்ற தென்றலாக பாரதியும் - பாரதிதாசனும் இருக்கிறார்கள்" என்று தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் பேசினார்கள்.

