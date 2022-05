’முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் எனும் நான்’ தமிழ்நாடு நிமிர்ந்த நாள் மே 7! முரசொலி தலையங்கம் புகழாரம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : முந்நூற்று அறுபத்து ஐந்து நாட்களுக்கு முன்னால் - மே 7 அன்று - 'முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் எனும் நான்....' என்று சொல்லி நிமிர்ந்து பார்த்தார்! தமிழ்நாடே நிமிர்ந்தது! என திமுக ஓராண்டு ஆட்சி நிறைவையொட்டி முரசொலி தலையங்கத்தில் வாழ்த்து தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்று தமிழக முதல்வராக மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் கடந்த ஆண்டு மே மாதம் 7 ஆம் தேதி பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார்.

அந்த வகையில்,மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் முதல்வராக பதவி ஏற்று இன்றோடு ஓராண்டு நிறைவு பெற்றுள்ளது. இதனையொட்டு திமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ நாளேடான முரசொலியில், "முந்நூற்று அறுபத்து ஐந்து நாட்களுக்கு முன்னால் - மே 7 அன்று - 'முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் எனும் நான்....' என்று சொல்லி நிமிர்ந்து பார்த்தார்! தமிழ்நாடே நிமிர்ந்தது!

English summary

Three hundred and sixty-five days ago - on May 7 - he looked up and said, ‘I am Muthuvel Karunanidhi Stalin ....’! whole tamilnadu stands ! Murasoli has congratulated the DMK on the completion of its one year rule.