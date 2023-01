'ஆளுநர் வேலைக்காக வந்தவர்..சட்டசபை மரபை காக்க வேண்டும்..ஒரே போடாக போட்ட முரசொலி!

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: நடப்பாண்டின் முதல் சட்டசபை கூட்டத்தொடரில் பெரும் சலசலப்பு ஏற்பட்ட நிலையில், "ஆளுநர் வேலைக்காக வந்தவர் அவையின் மரபை காக்க வேண்டும். அதனை அவர் மீறியதால் அந்த கடமையை முதலமைச்சர் கையில் எடுத்துக்காண்டார்" என திமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ நாளேடான முரசொலி தலையங்கம் எழுதி இருக்கிறது.

2021ம் ஆண்டு திமுக புதியதாக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பின்னர் ஆர்.என்.ரவி ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டார். இந்நிலையில், அவருக்கும் மாநில அரசுக்கும் இடையேயான மோதல் போக்கு தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது. ஆளுநர் பதவி என்பது நியமன பதவி என்றும், முதலமைச்சர் பதவி என்பது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பதவி எனவும் திமுக தொடர்ந்து கூறி வருகிறது. எனவே ஆளுநரின் போக்கு குறித்து திமுக தொடர் விமர்சனத்தை முன்வைத்து வருகிறது.

இந்த சர்ச்சைகளுக்கிடையே நேற்று முன்தினம் தொடங்கிய ஆண்டின் முதல் சட்டசபை கூட்டத் தொடரில் ஆளுநர் உரையை வாசித்தார். இந்த உரை தமிழ்நாடு அரசு தயாரித்து கொடுக்கும். ஆனால் ஆளுநர் ரவி வாசித்த உரையில் சிலவற்றை அவர் வேண்டுமென்றே தவிர்த்திருக்கிறார் என்று குற்றம்சாட்டப்பட்டது. எனவே தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்த ஆளுநர் உரை (ஆவணங்களில் உள்ள உரை) மட்டுமே அவைக்குறிப்பில் இடம் பெற வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தீர்மானம் கொண்டு வர, ஆளுநர் வெளிநடப்பு செய்ய அன்றைய தினம் சட்டமன்றமே சலசலப்பானது.

English summary

While there was a lot of uproar in the first assembly session of the current year, “The person who came for the job of governor should protect the legacy of the House. As he violated it, the chief minister took that duty into his own hands," wrote an headline in DMK's official daily Murasoli.