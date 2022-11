என் அன்புத் தம்பி.. உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து.. உருகிய கமல்ஹாசன்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சேப்பாக்கம் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினரும், என் அன்புத் தம்பியுமான உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு மனமார்ந்த பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துகள் எனத் தெரிவித்துள்ளார் நடிகரும், மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவருமான கமல்ஹாசன்.

உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது 45வது பிறந்தநாளை இன்று கொண்டாடுகிறார். அவரது பிறந்தநாளையொட்டி தமிழகம் முழுவதும் திமுகவினர் சிறப்பாக கொண்டாடி வருகின்றனர்.

உதயநிதியின் பிறந்தநாளுக்கு கட்சியினர் மட்டுமல்லாது திரையுலகப் பிரபலங்களும் தங்களது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்தவகையில், உதயநிதி ஸ்டாலினுடன் சமீபமாக நெருக்கமாக இருந்து வரும் கமல்ஹாசன், அவருக்கு வாழ்த்துத் தெரிவித்துள்ளார்.

Cinema celebrities are extending their wishes to Udhayanidhi Stalin on his birthday. In that way, Actor and Makkal Neeti Maiyam President Kamal Haasan has extended his heartiest birthday wishes to Udhayanidhi Stalin, mentioned as my dear brother.