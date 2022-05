விடுதலையில் பாரபட்சம்.. 6 பேருக்கும் திங்கள்கிழமை தமிழக அரசு கூறும் நற்செய்தி?.. நளினி வழக்கறிஞர்

Chennai

சென்னை: ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டோர் விடுதலையில பாரபட்சம் காட்டப்படுகிறது என நளினியின் வழக்கறிஞர் தெரிவித்துள்ளார்.

ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை அனுபவித்து வந்த பேரறிவாளன் தன்னை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என கோரி அவர் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.

இந்த வழக்கை நீதிபதிகள் நாகேஸ்வர ராவ் , பி ஆர் கவாய் ஆகியோர் அடங்கிய நீதிபதிகள் விசாரணை நடத்தினர். அப்போது பேரறிவாளன் விவகாரத்தில் ஆளுநரின் பதில் ஒவ்வொரு முறையும் முரணாகவே உள்ளது. ஆளுநர் அமைசசரவை முடிவுக்கு எதிராக செல்ல அதிகாரமிலலை.

Nalini Advocate Pugalendi says that there is partiality in release of 7 tamils. TN government will give good news for other 6 tamils.