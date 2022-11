என் மகள் இனி புது வாழ்க்கையை தொடங்குவாள்.. 6 பேரும் இனி நல்ல முறையில்.. நளினியின் தாயார் உருக்கம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : நளினி உள்ளிட்ட 6 பேர் விடுதலை குறித்துப் பேசியுள்ள நளினியின் தாயார் பத்மா, "புதிதாக ஒரு வாழ்க்கையைத் தொடங்கப்போவதாக என் மகள் நளினி சொன்னாள். என் மகள் நல்ல முறையில் வாழ வேண்டும் என விரும்புகிறேன்" என உருக்கமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய பேரறிவாளன் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு விடுதலை செய்யப்பட்ட நிலையில் நளினி, முருகன் உள்ளிட்டோரும் தங்கள் விடுதலைக்காக உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர்.

இதையடுத்து 30 ஆண்டுகள் சிறையில் இருந்துவரும் நளினி, முருகன், ரவிச்சந்திரன், சாந்தன், ராபர்ட் பயஸ், ஜெயக்குமார் ஆகிய 6 பேரையும் விடுதலை செய்து உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

நளினி கடந்த பல மாதங்களாக பரோலில் தனது தாயாருடன் இருந்து வரும் நிலையில், இந்த விடுதலைச் செய்தி அவரது தாயார் பத்மாவுக்கு மிகுந்த ஆறுதலைக் கொடுத்துள்ளது.

சட்டப் போராட்டங்களுக்கு கிடைத்த வெற்றி.. 6 பேர் விடுதலைக்கு முதல்வர் வரவேற்பு! ஆளுநருக்கு ஒரு இடி!

English summary

Nalini's mother Padma, who spoke about the release of 6 people including Nalini, said, "My daughter Nalini said that she is going to start a new life. I want my daughter to live in a good way," she said fervently.