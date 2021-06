ஸ்டாலின் ஸ்கெட்ச்: அமித்ஷாவை தூக்கிய டிஜிபி கந்தசாமி பிளஸ் ஜெ. வழக்கு நல்லம்ம நாயுடு- அதிமுக ஷாக்

Chennai

oi-Mathivanan Maran

சென்னை: திமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் ஒன்றான அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீதான ஊழல் புகார்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும் பணிகளை தொடங்கிவிட்டாராம் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின். இதற்காக ஜெயலலிதா மீதான சொத்து குவிப்பு வழக்கின் விசாரணை அதிகரியாக இருந்த நல்லம்ம நாயுடுவை தமது ஆலோசகராக மு.க.ஸ்டாலின் நியமிக்க உள்ளதாக கோட்டை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் வென்று திமுக ஆட்சியைக் கைப்பற்றியது முதல் அதிகாரிகள் நியமனம் அனைத்தும் திரும்பிப் பார்க்க வைக்கக் கூடியதாக இருக்கிறது. தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு, முதல்வரின் செயலாளராக உதயசந்திரன் என இந்த பட்டியல் தொடங்கியது.

அடுத்ததாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை டிஜிபியாக கந்தசாமி நியமிக்கப்பட்ட போது பாஜகவும் அதிமுகவும் அதிர்ச்சியுடன் பார்த்தன. ஏனெனில் முன்னர் சிபிஐ-ல் பணிபுரிந்த கந்தசாமி, சொராபுதீன் போலி என்கவுண்ட்டர் வழக்கில் குஜராத் முதல்வராக மோடி பதவி வகித்த போது உள்துறை அமைச்சராக இருந்த அமித்ஷாவை கைது செய்தவர்தான் டிஜிபி கந்தசாமி. அதனால்தான் டெல்லி முதல் சென்னை வரை அதிர்வலைகள் எதிரொலித்தன. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் முதல்வர் ஸ்டாலினுடன் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீதான ஊழல் புகார்கள் தொடர்பாக டிஜிபி கந்தசாமி ஆலோசனை நடத்தினார் என்றும் செய்திகள் வெளியாகி இருந்தன. தேர்தல் வாக்குறுதிகள் என்னாச்சு என்று கேட்டு வரும் அதிமுகவுக்கு, தேர்தல் அறிக்கையில் சொன்னது போல ஊழல் புகார்களுக்கு உள்ளான அதிமுக மாஜி அமைச்சர்கள் மீது இதோ நடவடிக்கை தொடங்கிவிட்டது என்பதை முதல்வர் ஸ்டாலின் வெளிக் காட்டுவதாகவே இந்த சந்திப்பும் இருந்தது.

நீட் தேர்வை இப்படிதான் ரத்து செய்வோம்.. கல்லூரிகளில் மாணவ சேர்க்கை எப்போது.. அமைச்சர் பொன்முடி பளீச்

English summary

Nallama Naidu who was investigating officer in the disproportionate assets case against Jayalalithaa, to be appoint as Tamilnadu CM MK Stalin's Advisor for Corruption Cases against Ex AIADMK Ministers, sources said.