முதல்வர் ஸ்டாலினின் பாசத்தில் இன்று புதிதாய்ப் பிறந்தேன்.. நெகிழ்ந்து நன்றி சொன்ன நாஞ்சில் சம்பத்!

சிகிச்சை பெற்று குணமடைந்த நிலையில் முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார் நாஞ்சில் சம்பத்.

சென்னை : "முதல்வரின் தனிக் கருணையில் இன்று புதிதாய் பிறந்தேன். முதல்வரின் பரிவிற்கும், பாசத்திற்கும் என் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் நலமாக இருக்கிறேன். விரைவில் மேடையில் சந்திக்கிறேன்" என திராவிட இயக்கப் பேச்சாளர் நாஞ்சில் சம்பத் தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக பேச்சாளரும், நடிகருமான நாஞ்சில் சம்பத் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக கன்னியாகுமரி ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நாஞ்சில் சம்பத்தின் உடல் நிலை குறித்து நாஞ்சில் சம்பத்தின் மகனிடம் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கேட்டறிந்தார்.

“I was born a new person today by the special mercy of the Chief minister Stalin. I am well. My heartfelt thanks to the Chief Minister for his mercy and affection." says Nanjil Sampath after get well.