திருநங்கையர்களின் ஆரோக்கியம், வேலைவாய்ப்புகளில் கவனம் செலுத்துவேன்.. பத்மஸ்ரீ நர்த்தகி நடராஜ்

சென்னை: 11 வயதில் வீட்டை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டு 2019 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவிலேயே முதல்முறையாக பத்மஸ்ரீ விருது பெற்ற திருநங்கையர் நர்த்தகி நடராஜ், தற்போது மாநில அரசில் முக்கிய பதவிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டது வரை அவர் பட்ட கஷ்டங்கள் ஏராளம் ஏராளம்...

மதுரை மாவட்டம் அனுப்பானடி பகுதியில் 5ஆவது குழந்தையாக 1964 ஆம் ஆண்டு பிறந்தவர் நட்ராஜ். சிறுவயதிலேயே தன்னிடம் பெண்மை இருப்பதை உணர்ந்த நட்ராஜ், பெண்கள் அணியும் ஆடைகளையே அணிந்தார்.

பின்னர் தன்னுக்குள் இருக்கும் பெண்மை குறித்து தனது குடும்பத்தாரிடம் சொன்னபோது அவர்கள் நட்ராஜனை ஆணாக இருக்கும்படி கட்டாயப்படுத்தினார்கள். அவர் இல்லாததால் அவரை குடும்பத்தினர் ஒதுக்கினர். இதனால் 11 வயதில் தானே வீட்டை விட்டு வெளியேற்றினார். பின்னர் எப்படியோ 11 ஆம் வகுப்பு வரை படித்த நட்ராஜ், நாட்டியத்தில் ஆர்வம் கொண்டிருந்தார்.

