சாதிய பாகுபாடு கூடாது.. உள்ளாட்சிகளில் தேசியக்கொடி ஏற்றனும்.. தலைமை செயலாளர் உத்தரவின் பரபர பின்னணி

Chennai

சென்னை: சுதந்திர தின விழாவையொட்டி அனைத்து ஊராட்சிகள் உள்பட உள்ளாட்சிகளில் சாதிய பாகுபாடின்றி தேசியக்கொடி ஏற்றப்பட வேண்டும். தீண்டாமை கூடாது என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் அடங்கிய உத்தரவை தலைமை செயலாளர் இறையன்பு பிறப்பித்துள்ளார்.

ஆகஸ்ட் 15ம் நாளான திங்கட்கிழமை 75வது சுதந்திர தினம் விமரிசையாக கொண்டாடப்பட உள்ளது. கொரோனா பரவல் காரணமாக கடந்த 2 ஆண்டுகளாக சுதந்திர தின கொண்டாட்டம் எளிய முறையில் கொண்டாடப்பட்டது.

இந்நிலையில் தான் தற்போது 75வது சுதந்திர தினம் கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதையொட்டி மத்திய அரசு பல்வேறு இயக்கங்களை நடத்தி வருகிறது.

On the occasion of Independence Day, the national flag should be hoisted in all local bodies including panchayats without caste discrimination. The chief secretary has issued an order containing various aspects including untouchability.