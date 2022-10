+2 வரை ஸ்காலர்ஷிப்..தேசிய வருவாய்வழி மற்றும் திறன் படிப்புதவித் தொகை திட்டத் தேர்வு..முழு விபரம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: 2022ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய வருவாய்வழி மற்றும் திறன் படிப்புதவித் தொகை திட்டத் தேர்வுக்கு மாணவர்கள் அக்டோபர் 15 ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. இதில் தேர்ச்சி பெறுவோருக்கு 9 ஆம் வகுப்பில் இருந்து 12 ஆம் வகுப்புப் படிக்கும் வரை மாதம்தோறும் ரூ.1000 கல்வி உதவித் தொகை வழங்கப்படும்.

2022ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய வருவாய்வழி மற்றும் திறன் படிப்புதவித் தொகை திட்டத் தேர்வுக்கு மாணவர்கள் அக்டோபர் 15 ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. மத்திய அரசு பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்குப் பல்வேறு உதவித் தொகைகளை வழங்கி வருகின்றன. அதில் தேசிய வருவாய்வழி மற்றும் திறன் படிப்புதவித் தொகை திட்டத் தேர்வு உதவித் தொகையும் ஒன்று.

விளிம்புநிலை மாணவர்களின் மேல்நிலைக் கல்வி தடைபட்டு விடக் கூடாது என்ற நோக்கத்தில் மத்தியக் கல்வித் துறை சார்பில் ஆண்டுதோறும் தேர்வு நடத்தப்பட்டு, 1 லட்சம் பேருக்கு கல்வி உதவித் தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

தேர்தலுக்கு முன்பு ஒன்று.. இப்போது வேறா? வாக்குறுதி என்னாச்சு?- ஆசிரியர்களுக்கு ஆதரவாக ஓபிஎஸ் குரல்!

English summary

Students can apply for the National Means-cum-merit Scholarship Scheme exam for the year 2022 till October 15, the central government said. Those who qualify will be given a monthly scholarship of Rs.1000 from class 9 to class 12.