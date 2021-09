நீட் .. அதிமுக-திமுக மசோதாக்கள் .. என்ன வேறுபாடு? ஒப்புதல் கிடைக்குமா?

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: நீட் தேர்வு விலக்கு கேட்டு திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரண்டு கட்சிகளுமே மசோதக்களை சட்டசபையில் நிறைவேற்றி உள்ளன. கடந்த ஆட்சியில் அதிமுகவும், தற்போதைய ஆட்சியில் திமுகவும் என்ன காரணத்தை வைத்து நீட் மசோதக்களை நிறைவேற்றி உள்ளன என்பதை பார்ப்போம்.

ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக ஆட்சியில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள தற்போதைய நீட் விலக்கு மசோதாவில் காரண காரியங்கள் அனைத்தும் நீதிபதி ராஜன் தலைமையிலான உயா் நிலைக் குழுவின் பரிந்துரைகளைச் சுட்டிக் காட்டியே விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் இந்த காரண காரியங்கள் அரசின் கருத்துகளாக எடுத்துரைக்கப்பட்டு இருந்தன.

எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக ஆட்சியில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட நீட் விலக்கு மசோதாவில், தமிழகத்தில் ஒரே சீரான நுழைவுத் தோ்வு எழுதக் கூடிய மாணவா்களில் பெரும்பாலானோா் கிராமப்புறங்களில் வசிக்கிறார்கள்.

English summary

Both the DMK and AIADMK have passed bills in the Assembly seeking NEET exemption. Let's see difference between AIADMK in the last regime and DMK in the current regime for NEET bills.