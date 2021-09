நீட் தேர்வு.. தமிழகத்தில் பறிபோனது மேலும் ஒரு உயிர்.. வேலூர் அருகே மாணவி தூக்கிட்டு தற்கொலை

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: மருத்துவத்திற்கான, நீட் நுழைவுத் தேர்வு விவகாரம், தொடர்பாக மேலும் ஒரு இளம் உயிர் தமிழகத்தில் பறிபோயுள்ளது. வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி அருகே சவுந்தர்யா என்ற மாணவி தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துள்ளார்.

தமிழகத்திற்கு நீட் தேர்விலிருந்து விலக்கு வழங்க வேண்டும் என்று திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட பாஜக தவிர்த்த அனைத்து கட்சிகளும் வலியுறுத்தி வருகின்றன. ஆனால், நீட் தேர்வை நடத்துவதில் மத்திய அரசு உறுதியாக உள்ளது.

இந்த நிலையில்தான், கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நாடு முழுக்க நீட் நுழைவுத் தேர்வு நடைபெற்றது.

English summary

Another young student has lost life in Tamil Nadu in connection with the NEET entrance exam issue. Saundarya, a student, committed suicide by hanging near Katpadi in Vellore district.