இந்தி மொழியை அடிப்படையாகக் கொண்டே நீட் கேள்வித்தாள்... அமைச்சர் பொன்முடி குற்றச்சாட்டு

Chennai

சென்னை: மாநில பாடத்திட்டத்தைத் தாண்டி இந்தி மொழியை அடிப்படையாகக் கொண்டே நீட் தேர்வுக்கான கேள்வித்தாள் தயாரிக்கப்படுவதாக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார். தமிழ் மாநில பாடத்திட்டத்தில் படித்த மாணவர்கள் மிகவும் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்' குழுமம் இரண்டு நாட்கள் கல்வி சிந்தனை அரங்கு - 2022, என்ற கலந்துரையாடல் கூட்டத்தை சென்னையில் நடத்தியது. இதில் கலந்துகொண்ட தமிழக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி, இந்தியாவுக்கு நீட் தேவை இல்லை' என்ற தலைப்பில் பேசினார். ஏழை மக்கள், கிராமத்தில் அரசுப்பள்ளிகளில் படித்த மாணவர்கள் உயர்கல்வி படிப்பதில் நீட் தேர்வு எதிரானதாக இருப்பதாகவும் பொன்முடி குற்றஞ்சாட்டினார்.

நீட்.. அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழங்கிய 7.5% இட ஒதுக்கீடு செல்லுபடியாகுமா? சென்னை ஹைகோர்ட் கருத்து

பாடத்திட்டத்தைத் தாண்டி நீட் பயிற்சி மையங்களில் லட்சக்கணக்கில் பணத்தைச் செலவழித்து மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர். நீட் தேர்வின் பெரும்பாலான கேள்வித்தாள்கள் சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் இருந்தே கேட்கப்படுகின்றன. அதனால், தமிழ் மாநில பாடத்திட்டத்தில் படித்த மாணவர்கள் மிகவும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளனர் என்றார்.

English summary

Higher Education Minister Ponmudi has alleged that the question paper for the NEET examination is being prepared on the basis of Hindi language beyond the state syllabus. He also said that the students who studied in the Tamil state curriculum are getting into a lot of trouble.