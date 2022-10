என்ன முகமே தெரியல.. எவ்வளவு விளம்பரம்டா வைப்பிங்க.. ‛‛லோக்கல் சேனல்’’ வீடியோவால் நெட்டிசன்கள் கலகல

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: லோக்கல் சேனல் ஒன்றின் திரையில் இருந்த அதிகப்படியான விளம்பரத்தால் தொலைக்காட்சியில் நடிகர், நடிகைகளின் முகங்கள் சரியாக தெரியாத நிலையில் கடுப்பாகிபோன நெட்டிசன் அதனை வீடியோவா பதிவிட்டு ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார். தற்போது இந்த வீடியோ வேகமாகி பரவி வரும் நிலையில் நெட்டிசன்கள் கலகலவென கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

உலகில் முதல் முதலாக 1923 காலக்கட்டத்தில் தொலைக்காட்சி கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. அதன்பிறகு 2ம் உலக உலகப்போருக்கு தொலைக்காட்சி பயன்பாடு பல நாடுகளில் தொடர்ந்து அதிகரித்தது.

Netizens outraged by the maximum ad that appeared on the screen of the local channel A netizen who got angry due to the excessive advertisement on the screen of a local channel when the faces of the actors and actresses were not properly seen on the television posted it as a video and posted it on Twitter. Now that this video is spreading fast, netizens are commenting.