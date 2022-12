அது வேற வாய்.. இது வேற வாய்.. அந்தர் பல்டி அடித்த அண்ணாமலை.. மீம்ஸ் போட்டு கலாய்த்த நெட்டிசன்கள்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை முன்னுக்குப் பின் முரணாகப் பேசும் வீடியோவை வெளியிட்டு சமூக வலைதளங்களில் நெட்டிசன்கள் விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர்.

சமீபத்தில் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் பாஜக மாநாட்டில் பேசிய அண்ணாமலை, கோடி ரூபாய் காரில் நாங்கள் செல்லவில்லை. 35 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பேனாவை நாங்கள் பாக்கெட்டில் வைத்திருக்கவில்லை, அதிக விலை கொண்ட சட்டை, செருப்பு அணியவில்லை எனப் பேசி இருந்தார்.

இந்நிலையில், அண்ணாமலையின் ரஃபேல் வாட்ச் தொடர்பாக சர்ச்சை எழுந்திருக்கும் நிலையில், நான் போடும் சட்டை, வேட்டி, கைக்கடிகாரம் மற்றும் கார் எல்லாவற்றையும் ஆய்வு செய்யும் போக்கு அதிகரித்து இருக்கிறது எனப் பேசியிருக்கிறார்.

அண்ணாமலையே, எதிர்க்கட்சியினரை விமர்சித்துவிட்டு, அதே விமர்சனம் தன்னை நோக்கி வரும்போது பல்டி அடித்திருப்பது சமூக வலைதளங்களில் விமர்சனத்திற்குள்ளாகி வருகிறது.

தேச பக்தி கடிகாரமா.. ரபேல் விமானத்தை இந்தியா மட்டுமா வாங்கியிருக்கு அண்ணாமலை? ராஜிவ் காந்தி கேள்வி

English summary

Netizens are criticizing the BJP state president Annamalai on social media after posting a video of him contradicting speeches of himself on Rafale watch issue.