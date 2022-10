புதிய சட்டம்: நேற்று டிரெய்லர்தான்! இனிதான் மெயின் பிச்சரே இருக்கு.. தீவிரம் காட்ட போலீசார் முடிவு!

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: சென்னையில் நேற்றே போக்குவரத்து விதிகளை மீறியவர்களுக்கு புதிய நடைமுறையின் படி கடுமையான அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. இன்று புதிய அபராத தொகையை விதிக்கும் நடைமுறையை தீவிரமாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று போக்குவரத்து போலீசாருக்கு உயர் அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன.

இந்தியாவில் மக்கள் தொகை பெருக்கத்துக்கு ஏற்ப வாகனங்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துக்கொண்டே செல்கிறது.

வாகனங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க.. அதிகரிக்க... விபத்துக்கள் நடக்கும் சம்பவங்களும் அதிகரித்து வருகிறது.

English summary

Traffic violators in Chennai were fined heavily under a new procedure yesterday. Sources say that the top authorities have directed the traffic police to strictly follow the procedure of imposition of new penalty amount today.