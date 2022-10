வசமாய் சிக்கிய இபிஎஸ்! ஓபிஎஸ் கையில் என்ன.. ஓ அது தானா? சீக்ரெட்டை உடைத்த மாஜிக்கள்! உற்சாக தேனி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் அதிகாரம் மோதல் தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஓ.பன்னீர்செல்வம் இடையே மோதல் வலுத்து வரும் நிலையில் அதிமுக அலுவலகத்தில் ஓபிஎஸ் எடுத்துச் சென்ற ஆவணங்கள் காரணமாக எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு புதுவித சிக்கல் முளைத்திருப்பதாகவும் அதனை வைத்து எடப்பாடிக்கு நெருக்கடி கொடுக்க ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

என்னதான் நடக்கும் நடக்கட்டுமே என எம்.ஜி.ஆர் பாடலை முனுமுனுத்தவாறு தமிழகத்தில் எதிர்க்கட்சி போல திமுகவுக்கு எதிராக பாஜக மேற்கொண்டு வரும் அதிரடி அரசியல் நடவடிக்கைகளை பார்த்து சோர்ந்து போய்விட்டனர் அதிமுக ரத்தத்தின் ரத்தங்கள்.

திமுகவுக்கு அடுத்தபடியாக தனியாகவே அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்ற போதிலும் ஆட்சியை இழந்ததோடு தற்போது தாங்கள் எதிர்க்கட்சி தானா? என்பதே தெரியாத அளவுக்கு அதிமுகவினர் உள்ளனர். இதற்கெல்லாம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஓ பன்னீர்செல்வம் இடையேயான அதிகாரம் முதல் தான் காரணம்.

அதிமுகவில் இருந்து திமுகவுக்கு 'டைவ்’ அடிக்க தயாராகும் முக்கிய புள்ளி.. அதிர்ச்சியில் ஓபிஎஸ்! ஓஹோ!

English summary

As the conflict between Edappadi Palaniswami and O. Panneerselvam is intensifying regarding the conflict of power in AIADMK, it has been reported that a new problem has arisen for Edappadi Palaniswami due to the documents taken by OPS in the AIADMK office and O. Panneerselvam's side has decided to put pressure on Edappadi.