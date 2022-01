சென்னை புறநகர் ரயிலில் பயணிக்க போறீங்களா?.. மறக்காம இதை கொண்டு போங்க.. இல்ல ரூ.500 தண்டம் கட்டணும்

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு கொரோனா பாதிப்பு 11,000-ஐ கடந்து விட்டது. ஆக்டிவ் கேஸ்களின் எண்ணிக்கையும் உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.

உலகில் கொரோனாவால் 30.78 கோடி பேர் பாதிப்பு - ரஷ்யாவில் 1 கோடியை தாண்டிய மொத்த கேஸ்கள்!

தமிழகத்தில் தொடர்ந்து ஆட்டம் போட்டு திரியும் கொரோனாவை கட்டுக்குள் கொண்டு வர தினமும் இரவு ஊரடங்கும், ஞாயிற்றுக்கிழமை முழு ஊரடங்கும் தமிழக அரசு கொண்டு வந்துள்ளது. இரவு 10 மணி முதல் காலை 5 மணி வரை இரவு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

Chennai suburban train will be able to travel from today only if 2 dose vaccination is given. Southern Railway has announced that 2 doses of corona vaccine are required to get monthly season tickets for passengers on Chennai suburban trains