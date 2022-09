கண்டா வரச்சொல்லுங்க.. மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாரானுக்கு கோரிக்கை வைத்த ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன்!

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛‛இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ரூ.81 ஆக உள்ளது. மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களே ஒரு டாலருக்கு நிகரான இந்தியா ரூபாயின் மதிப்பு ரூ.40 ஆக வழங்கப்படும் எனக்கூறி உங்கள் நண்பர் ரவிசங்கர் எங்கே? '' என பொருளாதாரா நிபுணரான ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் கேள்வி எழுப்பி விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

கொரோனாவை தொடர்ந்து உலக நாடுகளில் பொருளாதாரம் தொடர்ந்து சரிந்து வருகிறது. இதனால் இந்திய பொருளாதாரமும் வீழ்ச்சியடைந்து வருவதாக காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றன.

ஆனால் எதிர்க்கட்சிகளின் குற்றச்சாட்டை மத்திய அரசு மறுத்து வருகிறது. இந்தியாவின் பொருளாதாரம் என்பது தொடர்ச்சியாக நல்ல நிலையில் இருப்பதாக மத்திய அமைச்சர்கள் கூறி வருகின்றன.

English summary

The value of the Indian rupee is Rs.81. Union Minister Nirmala Sitharaman said that the value of the Indian Rupee to one dollar will be Rs. 40. Where is Sri Sri Ravi Shankar? Anand Srinivasan, an economist, has questioned.