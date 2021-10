சசிகலா மீது நடவடிக்கை சாத்தியமா.. வழக்கு இருக்கு.. ராஜா செந்தூர் பாண்டியன் அளித்த விளக்கம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : எம்.ஜி.ஆர் நினைவில்லத்தில் கொடியேற்றி அதிமுக பொதுச் செயலாளர் என பொறிக்கப்பட்டிருந்த கல்வெட்டை திறந்த விவகாரத்தில் சசிகலா மீது ஜெயக்குமார் போலீசில் புகார் அளித்தார். இது குறித்து கருத்து தெரிவித்த சசிகலா தரப்பு வழக்கறிஞர் ராஜா செந்தூர் பாண்டியன், புகார் அளித்தாலும் அதில் நடவடிக்கை எடுக்க சட்டத்தில் இடம் இல்லை என்றார்.

சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் சிறை சென்று திரும்பிய சசிகலா தீவிர அரசியலிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்ததுடன் சட்டசபை தேர்தலுடன் ஒதுங்கி கொண்டார். ஆனால் சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக-வின் தோல்வி, தொடர்நது உள்ளாட்சித் தேர்தலில் படு தோல்வி என, அதிமுக-வின் தொடர் தோல்விகளுக்கு பின்னர், சசிகலா மீண்டும் அரசியலில் களம் இறங்க முடிவு செய்தார்.

அதன்படியே சடிசிகலா தொண்டர்களுடன் பேசும் ஆடியோக்களை வெளியிட்டார். பொன் விழாவை முன்னிட்டு சசிகலா அரசியலை தொடங்கினார். ஜெயலலிதா சமாதியில் அக்டோபர் 16ம் தேதி மரியாதை செலுத்தினார்.

English summary

Post of aiadmk General Secretary: No action can be taken against sasikala while the case is pending in the Civil Court- explaied by Raja Senthur Pandian.