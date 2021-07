விரைவில் தி.மு.க.வில் இணையும் புகழேந்தி?.. சபாநாயகர் அப்பாவுவை சந்தித்த பின்பு பரபரப்பு பேட்டி!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தி.மு.க இல்லை என்றால் திராவிட இயக்கத்தை யாரும் காப்பாற்ற முடியாது என்று புகழேந்தி பரபரப்பு பேட்டி அளித்துள்ளார். அ.தி.மு.க செய்தித் தொடர்பாளரும், ஜெயலலிதா பேரவை இணைச் செயலாளருமாக இருந்த வா.புகழேந்தி அண்மையில் அ.தி.மு.க.வில் இருந்து அதிரடியாக நீக்கப்பட்டார்.

ஏற்கனவே சசிகலா அணியில் இருந்த புகழேந்தி அங்கு இருந்து பிரிந்து அ.தி.மு.க.வில் இணைந்து இருந்தார். அ.தி.மு.க தொண்டர்களுடன் சசிகலா தொடர்ந்து பேசி வந்த நிலையில் அ.தி.மு.க துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் கே.பி.முனுசாமி, சசிகலாவுக்கு எதிராக கருத்து தெரிவித்திருந்தார்.

English summary

pugalenthi has given a sensational interview saying that no one can save the Dravidian movement without the DMK