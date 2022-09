திமுக மாவட்ட செயலாளர் பதவிக்கு "போட்டா போட்டி".. இன்றுடன் ஓய்கிறது வேட்புமனுத் தாக்கல்

Chennai

சென்னை: திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் தேர்தலுக்கான வேட்புமனுத் தாக்கல் இன்றுடன் நிறைவடைகிறது. வேட்புமனுக்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டவுடன் தேர்தல் நடைபெறும்

5 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை திமுகவில் உள்கட்சித் தேர்தல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. தற்போது திமுகவின் 15 வது உட்கட்சித் தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது.

கிளைக் கழகம், பேரூர், நகரம், ஒன்றியம், மாநகரம், வட்டம், பகுதி போன்ற பல்வேறு பகுதிகளுக்கான தேர்தல் ஏற்கனவே நடத்தி முடிக்கப்பட்டுவிட்டது.

பவர்ஃபுல்.. திமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய பதவியிட தேர்தலுக்கு இன்று வேட்புமனு தாக்கல்

English summary

Nomination filing for DMK district secretaries election ends today. Once the nominations are considered and the candidates announced, the election will be held