வட கிழக்கு பருவமழை.. நிரம்பி வழியும் ஏரி, குளங்கள்..சென்னையில் இயல்பை விட கூடுதலாக பெய்த மழை

சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் தமிழகத்தில் 27 மாவட்டங்களில் இயல்பை விட அதிகமாக மழை பதிவாகி உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. சென்னையில் இந்த கால கட்டத்தில் இயல்பை விட 26 சதவிகிதம் அதிக அளவு மழை பதிவாகி உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் ஜூன் முதல் செப்டம்பர் முடிய வடகிழக்கு பருவமழை காலமாகும். அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரைக்கும் வடகிழக்கு பருவமழை காலமாகும். கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே பருவ மழைகள் தப்பாமல் பெய்து வருகிறது.

தமிழகத்தின் அனைத்து நீர் தேவைகளையும் பருவமழையை சார்ந்தே உள்ளது. வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் நவம்பர், டிசம்பர் மாதத்தில் பெய்யும் மழையில் இயல்பு நிலையை எட்டிவிடும். இந்த ஆண்டு வடகிழக்கு பருவமழையால், சென்னை உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் உள்ள நீர்வளத்துறை ஏரிகள் நிரம்பி வழிகின்றன.

According to Meteorological Department, more than normal rainfall has been reported in 27 districts of Tamil Nadu. Chennai has received 26 percent more rain than normal during this period, according to a report issued by the Meteorological Department.