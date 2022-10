குறவர் சமூகத்தை எஸ்.டி பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும்.. வேல்முருகன் மரணத்திற்கு நீதி கேட்கும் சீமான்!

Chennai

சென்னை : வேல்முருகன் மரண வழக்கின் விசாரணையின்போது குறவர்குடி மக்களைப் பழங்குடியினராக ஏற்க முடியாது என்று தமிழ்நாடு அரசு உயர்நீதிமன்றத்தில் கைவிரித்திருப்பது வன்மையான கண்டனத்திற்குரியது என நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.

மலைக்குறவர் இனத்தை சேர்ந்த காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் படப்பையைச் சேர்ந்த வேல்முருகன் என்பவர் தனது மகனுக்கு சாதி சான்றிதழ் வழங்க மறுக்கின்றனர் எனக் கூறி சென்னை ஐகோர்ட் வளாகத்தில் தீக்குளித்து உயிரிழந்தார்.

இந்நிலையில், வேல்முருகன் மரணத்திற்கு நீதி கேட்டு அறிக்கை விடுத்துள்ளார் நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான்.

வேல்முருகனின் மனதில் எந்த அளவுக்கு ஆட்சியாளர்களின் மீது விரக்தியும், அரசின் மீது நம்பிக்கையின்மையும் ஏற்பட்டிருந்தால் சான்றிதழ் கிடைக்கவில்லை என்பதற்காகத் தற்கொலை செய்துகொள்ளும் மனநிலைக்குத் தள்ளப்பட்டிருப்பார் என்று எண்ணும்போது மிகுந்த மனவேதனை உண்டாகிறது என சீமான் வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Naam Tamilar Party coordinator Seeman has said that the Tamil Nadu government's decision in the High Court saying that the Kuravar people cannot be accepted as tribals during the trial of Velmurugan arson case, is strongly condemned.