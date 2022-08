”முதலில் ஓபிஎஸ் வந்துள்ளார்” அதிமுகவில் போகப்போக எல்லாம் சரியாகும்.. சிக்னல் கொடுத்த சசிகலா!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: அதிமுக ஒன்றாக சேர்ந்து பயணிக்க வேண்டும் என்று தான் சொல்லி வந்த நிலையில், அதற்கேற்ப ஓபிஎஸ் முதலில் வந்துள்ளதாக சசிகலா தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவை கைப்பற்றும் நோக்கில் ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி மேல்முறையீடு செய்த வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் விரைவில் தீர்ப்பை வழங்க உள்ளது. அந்த தீர்ப்பை பொருத்துதான் இரு தரப்பினரும் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையை நகர்த்த முடிவு செய்து உள்ளனர்.

இதனிடையே ஓபிஎஸ் தனது மனைவியின் முதலாமாண்டு நினைவு நாளுக்காக பெரியகுளத்தில் தங்கியுள்ளார். அவருடன் ஆதரவாளர்களும் இருக்கும் சூழலில், அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

English summary

( முதலில் ஓபிஎஸ் வந்துள்ளார் - சசிகலா பேட்டி ) VK Sasikala Comments about O Panneer selvam. She said, AIADMK should travel together. that time will come soon.