சசிகலா அதிமுகவில் மீண்டும் இணைப்பா? ஓபிஎஸ் பதிலால் பரபரப்பு!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: அதிமுகவின் கொள்கைகளுக்கு இசைந்து வருபவர்கள் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவார்கள் என்று ஓ.பன்னீர் செல்வம் பேசியுள்ள கருத்து, சசிகலா மீண்டும் அதிமுகவில் இணைக்க வாய்ப்பு இருப்பதாக பார்க்கப்படுகிறது.

சென்னையில் ஜூலை 11ம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் தொடா்பாக ஓ.பன்னீா்செல்வம் மற்றும் வைரமுத்து தொடர்ந்த வழக்கின் தீர்ப்பை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வழங்கியுள்ளது. அந்தத் தீர்ப்பில் அதிமுகவில் ஜூன் 23-க்கு முன் இருந்த நிலையே நீடிக்கும் என்று உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது. அதுமட்டுமல்லாமல் எடப்பாடி பழனிசாமியை இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்வு செய்தது செல்லாது என்றும், ஒருங்கிணைப்பாளர், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் இணைந்துதான் பொதுக்குழுவை கூட்ட வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

அதிமுக பலத்தோடு இருக்க வேண்டும்.. இனியாவது நல்ல முடிவு எடுங்க.. பாஜக பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் அட்வைஸ்

English summary

Madras high court said that the situation in AIADMK will continue as it was before June 23. after that O. Panneer Selvam said that people who are in tune with AIADMK principles will be included in AIADMK. So Question arises that Sasikala likely to join AIADMK again.