பொங்கல் பரிசு! குடும்பத் தலைவிகளுக்கு ரூ.5000! கோடு போட்ட ஓபிஎஸ்.. ரோடே போடும் ஜிகே வாசன்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு பொங்கல் பரிசு தொகுப்புக்கு பதில் ஆயிரம் ரூபாய் பணமாக வழங்க தமிழக அரசு முடிவு எடுத்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கும் நிலையில் குடும்பத்திற்கு மூன்றாயிரம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என ஓ.பன்னீர்செல்வமும், ஐந்தாயிரம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என தமாக ஜிகே வாசனும் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

தமிழர் திருநாளாக கொண்டாடப்படும் தைப்பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு அனைத்து அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பு தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

2022ம் ஆண்டு சுமார் 2.15 கோடி குடும்ப அட்டைதாரர்கள் பயனடைந்த இந்த திட்டத்தை அனைத்து நியாயவிலைக் கடைகளின் வாயிலாக, உணவு பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை செயல்படுத்தியது.

1000+1000=2000! தலைவிகளுக்கு காத்திருக்கும் பொங்கல் பரிசு! முக்கிய தகவல் சொன்ன அமைச்சர் உதயநிதி!

English summary

O. Panneerselvam and GK Vasan have insisted that the family should be given three thousand rupees while the information that the Tamil Nadu government has decided to give one thousand rupees in return for the Pongal gift package.