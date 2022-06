முன்னாடி மாதிரி நடக்காதாம்.. “தைரியமா என்னோட நில்லுங்க” கலக்கமடைந்த ஆதரவாளர்களுக்கு ஓபிஎஸ் மெசேஜ்!

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை : அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் ஆதரவாளர்களாக இருந்தவர்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி பக்கம் தாவி வருவது தொடர்கிறது.

அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்களில் ஆறு பேர் மட்டுமே தற்போது ஓபிஎஸ் பக்கம் உள்ளனர். இது ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பை கலக்கமடையச் செய்துள்ளது.

இந்நிலையில், தனது ஆதரவாளர்களுக்கு நம்பிக்கையூட்டும் வகையில், தனது நிலைப்பாட்டில் இனி மாற்றம் இருக்காது என்றும், இறுதி வரை உறுதியாக இருப்பேன் என்றும் தெரிவித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

எடப்பாடி கையில் 2,505 பேரின் லெட்டர்.. ஓபிஎஸ்-க்கு எதிராக மாஸ்டர் மூவ்.. பொதுக்குழு நடந்தே தீருமாம்!

English summary

It is reported that O Panneerselvam has told its supporters that there will be no further change in its stance and that it will remain firm until the end.