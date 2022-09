வாழ்க்கையினா சில அடிகள் விழத்தான் செய்யும்! ஒரே சான்ஸ் இருக்கு! சிக்னலுக்காக காத்திருக்கும் ஓபிஎஸ்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் கிட்டத்தட்ட 90 சதவீதம் தோல்வியை சந்தித்து வரும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு இறுதி நம்பிக்கையாக அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருக்கும் மேல்முறையீட்டு வழக்கின் தீர்ப்பை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் நிலையில் அதன் முடிவுகள் வந்தபின் புதிய கட்சி தொடங்கலாமா அல்லது ஏற்கனவே இருக்கும் ஒரு தேசிய கட்சியில் சேர்ந்து விடலாமா என யோசித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

கடந்த ஜூலை 11ம் தேதி நடந்த அதிமுக சிறப்பு பொதுக்குழுவில் எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டார்.

இதை எதிர்த்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் நீதிமன்றம் சென்றார். நீதிமன்றமும், எடப்பாடி தலைமையில் நடந்த பொதுக்குழு செல்லும் என்று அறிவித்தது. இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து ஓபிஎஸ் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளார்.

நீட் தேர்வு எழுதிய அரசுப்பள்ளி மாணவர்களில் 35% பேர் தேர்ச்சி..6 மாவட்டங்களில் 100% பேர் தேர்ச்சி

English summary

O. Panneerselvam's side, which is facing almost 90 percent defeat in the AIADMK, is waiting for the decision of the appeal case in the Supreme Court regarding the AIADMK General Committee as its last hope. It is said that it is thinking whether to start a new party or to join an existing national party after its results.