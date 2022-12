வெந்த புண்ணில் வேல்.. செலவை குறைக்கிறேன் என சேவையை குறைப்பதா? திமுக அரசுக்கு எதிராக கொதித்த ஓபிஎஸ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : 2,500 செவிலியர்களை பணி நீக்கம் செய்து திமுக அரசு ஆணை பிறப்பித்திருப்பது வெந்த புண்ணில் வேல் பாய்ச்சுவது போல் அமைந்துள்ளது என அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் விமர்சித்துள்ளார். கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வரும் நிலையில், கொரோனா தொற்று மேலாண்மைக்காகவே பணியமர்த்தப்பட்ட செவிலியர்களை பணி நீக்கம் செய்து பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணையை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

கொரோனா காலத்தில் தற்காலிகமாக பணியாற்றிய செவிலியர்களுக்கு பணிநிரந்தரம் வழங்கப்படாது என்று அரசாணை வழங்கப்பட்டிருந்தது. இந்த அறிவிப்பிற்கு அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், அரசு ஊழியர்கள் திமுக அரசுக்கு எதிராக மேற்கொண்டு வரும் போராட்டங்களையும் லிஸ்ட் போட்டு திமுக அரசை விமர்சித்துள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

English summary

ADMK coordinator O.Panneerselvam has criticized that DMK government's order to fire 2,500 nurses is like pouring hot water on a sore. O.Panneerselvam has insisted that the order issued to fire the nurses employed for the management of the corona infection should be immediately cancelled.