கலங்கும் வாகன ஓட்டிகள்.. காவல்துறைக்கு உத்தரவிடுங்கள்.. ஸ்டாலினுக்கு ஓபிஎஸ் வைத்த கோரிக்கை

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : வாகன ஓட்டுநர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளை கனிவுடன் பரிசீலித்து, சட்டத்திற்குட்பட்டு தமிழ்நாட்டில் இ-பதிவு முறையில் அனுமதியோடு இயக்கப்பட்ட அனைத்து வாகனங்களையும் அதன் உரிமைதாரர்களிடம் திரும்ப ஒப்படைக்க காவல்துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டுமென முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்களை கேட்டுக் கொள்கிறேன் என்று அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் கூறியுள்ளார்.

அஇஅதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஒ பன்னீர்செல்வம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் கூறியிருப்பதாவது: காவல்துறை என்பது நாணயத்தின் இரு பக்கம் போன்றது. "சட்டப்படி நடப்பவருக்கு நண்பர் எனும் பக்கம் தெரிய வேண்டும். சட்டத்தை மீறுபவர்களுக்கு அச்சம் என்ற பக்கம்தான் தெரிய வேண்டும்" என்பார் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா.

கொரோனா 2வது அலை ரொம்ப மோசம்.. நாடு முழுக்க இறப்பு மிக அதிகம்.. எப்போது குறையும்?

வருவாய் துறை மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறையில் 8-5-2021 ம் ஆம் தேதியிட்ட அரசாணையின்படி 10.5.2021 முதல் முழு ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டாலும், அத்தியாவசியப் பணிகளுக்கு சில தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டு அந்தப் பணியினை மேற்கொள்ள ஏதுவாக வாகனங்களில் சென்று இ-பதிவு முறை செயல்படுத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.

English summary

The Chief Minister MK stalin should order the police to return all vehicles operated with permission in Tamil Nadu through e-registration system to their owners; demands by AIADMK co-ordinator O Panneerselvam.