“தாய் வழி வந்த தங்கங்கள்” ஓஹோ.. எடப்பாடிக்கு சிக்னல்.. விடாமல் தூது விட்டு பார்க்கும் ஓபிஎஸ் தரப்பு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுகவில் நிலவி வரும் மோதல் சூழலில், எடப்பாடி கை ஓங்கியிருப்பதால் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பினர் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்புக்கு பல வடிவங்களில் தூது விட்டு வருகின்றனர்.

உள்ளாட்சி இடைத்தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளர்களுக்கு இரட்டை இலை சின்னம் ஒதுக்கீடு செய்வது குறித்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கடிதம் எழுதினார். அதை எடப்பாடி பழனிசாமி நிராகரித்தார்.

இந்நிலையில், திருச்சியில் ஓபிஎஸ் ஆதரவு முன்னாள் அமைச்சர் சார்பில் இரட்டைத் தலைமையை வலியுறுத்தி இரட்டை இலைச் சின்னத்தோடு போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டுள்ளன.

சின்னம் வேண்டும் தொண்டனுக்கு! ஓபிஎஸ்- இபிஎஸ் போட்டியால் முடங்கும் இரட்டை இலை? கொந்தளிக்கும் ரரக்கள்!

English summary

O. Panneerselvam faction is sending signals to Edappadi Palanisamy because of EPS has huge support in AIADMK. Posters with the double leaf symbol have been pasted on behalf of the OPS-backed former minister, emphasizing dual leadership.