Exclusive ஓபிஎஸ்ஸை சேர்க்க ரெடி!? ஈபிஎஸ் அணிக்குள் குழப்பமா? இதான் முடிவு.. சொல்கிறார் ஜெயக்குமார்!

சென்னை : அதிமுக ஆட்சியை ஓ.பன்னீர்செல்வம் கவிழ்க்க முயற்சித்தார் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார், நமது 'ஒன் இந்தியா அரசியல்' யூடியூப் சேனலுக்கு அளித்துள்ள பிரத்யேக பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை மோதல் ஏற்பட்டு, ஓபிஎஸ், எடப்பாடி பழனிசாமி அணியால் கட்சியை விட்டு நீக்கப்பட்ட நிலையில், ஓபிஎஸ்ஸை மீண்டும் சேர்த்துக் கொள்ளவே மாட்டோம் எனத் தெரிவித்து வருகிறார் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார்.

இந்நிலையில், ஒன் இந்தியா அரசியல் யூடியூப் சேனலுக்கு அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆதரவாளருமான ஜெயக்குமார் பேட்டி அளித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் பிளவு ஏற்படக்கூடாது, கட்டுப்பாட்டோடு பல நூறு வருடங்கள் வழிநடத்தப்பட வேண்டும் என்பதற்காக எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையை ஏற்கிறோம். ஒரு தொண்டனாக தார்மீக அடிப்படையில் நாங்கள் எடப்பாடிக்கு ஆதரவு தருகிறோம் எனத் தெரிவித்துள்ளார் ஜெயக்குமார்.

