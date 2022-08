கயிற்றின் முனை இப்போதும் எடப்பாடி கையில்.. ஓபிஎஸ்க்கு காத்திருக்கும் சிக்கல்கள்- அடுத்த பிளான் என்ன?

Chennai

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அளித்துள்ள தீர்ப்பு மேலோட்டமாகப் பார்த்தால் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு சாதகமானதாக தெரிந்தாலும் கூட, ஈபிஎஸ் கையிலும் கயிற்றின் முனை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பதுதான் உண்மை.

ஏற்கனவே கூட்டிய பொதுக்குழு சட்டப்பூர்வமற்றது என நீதிபதி தெளிவாகக் குறிப்பிட்டிருந்தாலும், அவர், சட்டப்பூர்வமாக மீண்டும் பொதுக்குழுவைக் கூட்டி, ஒற்றைத் தலைமையாக உருவெடுக்கலாம் என்ற நிலையே இருக்கிறது.

ஒற்றைத் தலைமை தொடர்பான திருத்தங்களை பொதுக்குழுவில் மேற்கொள்ள தடை இல்லை என்ற உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்பின் முக்கிய அம்சம், ஈபிஎஸ் தரப்புக்கு சாதகமாகவே அமைந்துள்ளது.

இதனால், ஓபிஎஸ் தரப்பு ஒரு கண்டத்தில் இருந்து தப்பித்திருந்தாலும், அடுத்தடுத்த சுழல்களைத் தாண்டுவாரா என்பது பெரிய கேள்வியாகவே உள்ளது.

