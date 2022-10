இனி அது தான் சரியாக இருக்கும்! ஓபிஎஸ் போடும் மனக் கணக்கு? பிளானை சமாளிப்பாரா எடப்பாடி பழனிசாமி?

Chennai

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழுவில் அவமானம், உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பால் பின்னடைவு, தேவர் தங்க கவச விவகாரத்திலும் சிக்கல் என அதிமுகவில் அடுத்தடுத்து பின்னடைவுகளை சந்தித்து வரும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனது செல்வாக்கை நிலை நிறுத்திக் கொள்வதற்காக பழைய திட்டத்தையே மீண்டும் புதுப்பிக்க ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன.

முன்னாள் ஜெயலலிதா மர்ம மரணம் குறித்த விசாரணை அறிக்கை வெளியானதில் இருந்தே அதிமுக தொடர்பான விவகாரங்கள் அரசியல் களத்திலும் சமூக வலைதளங்களிலும் பலத்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியதோடு விவாதத்தையும் உருவாக்கி இருக்கிறது.

There are reports that O. Panneerselvam, who has been facing successive setbacks in the AIADMK such as humiliation in the AIADMK general committee, setbacks due to the High Court decision, and problems with the Devar gold armor issue, is planning to revive the old plan to maintain his influence.