வெற்றுபேச்சு வேஸ்ட்! பாஜகவுடன் இணைய எனக்கு விருப்பம்! டெல்லிக்கு 3 லெட்டர் போட்ட ஓபிஎஸ்! ஓ அதுக்கா?

oi-Rajkumar R

சென்னை : குஜராத் தேர்தலில் பாஜக வெற்றி பெற்றதற்கு வாழ்த்து தெரிவித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா, பாஜக தலைவர் ஜேபி நட்டா ஆகியோருக்கு தனிதனியே கடிதம் எழுதியுள்ள முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓபிஎஸ், பாஜகவுடன் இணைந்து பணியாற்ற இருப்பதாகக் கூறி இருக்கிறார்.

ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தில் பாஜக தலைமையின் ஆதரவு தனக்குத்தான் இருக்கிறது என ஓ.பன்னீர்செல்வம் கூறிவந்த நிலையில் பாஜக தலைமையின் திடீர் கடிதத்தால் கடுப்பில் இருக்கிறார் ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள்.

அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான ஜி 20 ஆலோசனை கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளுமாறு எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு மத்திய அரசு சார்பில் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. இது தான் திடீர் பிரச்சினைகளுக்கு காரணம்.

English summary

Former Chief Minister OPS, who has written separate letters to Prime Minister Narendra Modi, Union Minister Amit Shah and BJP President JP Natta, congratulating BJP on its victory in the Gujarat elections, has said that he wants to work with the BJP.