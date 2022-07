அண்ணே போகாதீங்க.. ‘எமகண்டம்’ முடியல! அலர்ட் செய்த ரத்தத்தின் ரத்தம்! ரிவர்ஸ் கியர் போட்ட ஓபிஎஸ்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை வந்துள்ள பாஜக ஜனாதிபதி வேட்பாளர் திரௌபதி முர்முவை சந்திக்க இரண்டரை மணிக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் புறப்பட்ட நிலையில் அவரது ஆதரவாளர்கள் எமகண்டம் இன்னும் முடியவில்லை எனக் கூறியதால் சிறிது நேரம் காத்திருந்து விட்டு பின்னர் மீண்டும் புறப்பட்டார்.

ஜனாதிபதி தேர்தலில் உங்கள் சகோதரியை ஆதரியுங்கள்! அதிமுகவிடம் ஆதரவு கோரிய திரௌபதி முர்மு

பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையில் பாஜகவின் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளராக திரெளபதி முர்மு முன்மொழிக்கப்பட்டுள்ளார்.

சமூக நிதி பேசும் திமுக.. திரௌபதி முர்முவை ஏன் ஆதரிக்கவில்லை? எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி

இதை எடுத்து பல்வேறு மாநிலங்களிலும் நேரடியாக சென்று பாஜக கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்கள் சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை நேரில் சந்தித்து ஆதரவு திரட்டி வருகிறார்.

English summary

O. Panneerselvam left at 2:30 to meet the BJP presidential candidate Draupadi Murmu, who has arrived in Chennai, so he waited for a while as his supporters told him that the Emakandam was not over yet and then left again.